Вице-премьер: Литва фактически ввела ограничения на транзит по своей территории

Вопрос транспортной доступности для жителей Калининградской области «ложится в основном на авиасообщение», поскольку транзитные поездки через Литву доступны не всем калининградцам. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов на оперативном совещании правительства региона в среду.

«Это связано с тем, что не у всех есть заграничные паспорта. Литва фактически ввела ограничения на транзит по своей территории, ужесточила требования к получению упрощенных транзитных документов (УТД), предназначенных для жителей Калининградской области. Ужесточен порядок проезда поездов. Кроме того, не очень людям нравится, когда на пунктах пропуска в ночное время их будят, чтобы проверить документы и прочее», — отметил Рольбинов.

При этом он обратил внимание, что железнодорожное сообщение также остается крайне важным, поскольку «не все жители области могут по медицинским показателям летать самолетами, поэтому тогда остается железнодорожный транспорт».

Он добавил, что продолжают действовать ранее введенные литовской стороной ограничения на проезд пассажиров при следовании транзитом. «Это не более 300 человек в одном поезде. При этом услугами поездов дальнего следования ежегодно у нас пользуются порядка более чем 200 тысяч пассажиров», — отметил Рольбинов.

Вице-премьер также рассказал, что в расписании 2025 года, по сравнению с предыдущим годом, в состав пассажирского поезда Калининград — Санкт-Петербург, который курсирует по понедельникам, средам и пятницам, будет добавлен вагон беспересадочного сообщения по направлению Калининград — Мурманск. В круглогодичном сообщении сохранен поезд Калининград — Адлер. В осенне-зимний период в состав этого поезда добавлен вагон беспересадочного сообщения Калининград — Минеральные воды, летом планируется еще добавить вагон беспересадочного сообщения Калининград — Анапа.

Отметим, требования к УТД, позволяющего 24-часовой транзит по Литве, со стороны литовских властей ужесточились два года назад. В настоящее время необходимо подтверждение того, что на основной территории РФ живут близкие родственники, либо есть работа по контракту или недвижимость. В прошлом году появилось требование о том, что ксерокопии документов родственников должны быть заверены нотариально.

По состоянию на 26 марта запись на подачу документов на сайте генконсульства Литвы в Калининграде отсутствовала. В консульство Литвы в Советске можно было записаться на подачу документов на вторую неделю апреля.