Погода в Калининградской области 27 марта

Днём в четверг, 27 марта, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +7°C. В центре региона дневная температура составит +10°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +12°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +5°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). На территории всего региона возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,3°C, днём поднимется до +7,7°C, а вечером опустится до +6,2°C. Утром и днём прогнозируется западный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о тёплой, солнечной и сухой погоде под влиянием «Азорца».

«В четверг погоду наладит гребень азорского антициклона, который вернет прояснения, сухую и более теплую погоду днем. Ночью закономерно будет прохладнее (0...+4°C), возможен туман, утром небо должно проясниться, в течение дня переменная облачность, +8...+12°C, без осадков. Ветер переменных направлений (преимущественно юго-западный), слабый», — добавляют синоптики-любители.