В Калининградской области появился веломаршрут к 80-летию Победы (фото)

В Калининградской области появился прямой велосипедный маршрут «80 лет Победы». Велосипедистам предлагается проехать 80 километров из Причалов в Залесье. Информация об этом размещена в приложении «GoKaliningrad».

Покрытие маршрута состоит из грунта и асфальта — 51 и 49% соответственно. «Подъём — 128 м, спуск — 118 м», — указано в приложении.

Как сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак в своём телеграм-канале, 20 апреля по маршруту пройдёт массовый велозаезд.