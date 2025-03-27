Синоптики: жители региона смогут увидеть солнечное затмение в субботу

В субботу, 29 марта, жители Калининградской области смогут увидеть частное солнечное затмение. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Первое касание произойдёт в 12:46 по местному времени. Максимальная фаза ожидается в 13:29, а последнее касание — в 14:12. Размер максимальной фазы составит 12% покрытия диска.

Наблюдение за затмением будет возможным при ясной или малооблачной погоде. «Невооруженным глазом такая фаза затмения будет практически незаметна, да и никогда не стоит наблюдать затмение невооруженным глазом — очень опасное занятие для зрения», — пишут синоптики.

Увидеть затмение можно несколькими способами. Один из них — «самый простой, древний и безопасный» — с помощью камеры-обскура. Кроме того, синоптики рекомендуют использовать солнечный фильтр для безопасного наблюдения (в качестве фильтра можно использовать пленку Baader Planetarium AstroSolar, 2-3 пары солнечных очков, лазерный диск, старые дискеты, рентгеновские снимки, засвеченную фотопленку, сварочные маски, закопченное стекло (лучше на свечках), тонированное стекло), проекцию с телескопа или бинокля на белый лист или на стену, а также телескоп или бинокль с солнечным фильтром.

Помимо прочего, синоптики предлагают использовать дуршлаг. «Дуршлаг — это, по сути, мультикамера-обскура. Данный астрономический инструмент есть на каждой кухне», — пишут они.