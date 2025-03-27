В Детской областной больнице внедряют новые технологии в лечении суставов

В Детской областной больнице внедряют новые технологии в лечении суставов
Фото: пресс-служба регионального минздрава
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Детская областная больница внедряет новые технологии в лечении суставов. Уникальность метода позволяет без больших разрезов произвести в коленном суставе лечебные и диагностические вмешательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Малоинвазивное хирургическое вмешательство в учреждении впервые провели четырнадцатилетней девочке. Операцию провела бригада калининградских травматологов, ортопедов и анестезиологов совместно со специалистами из Санкт-Петербурга. Благодаря новой хирургической практике и современному оборудованию девочка после непродолжительного курса реабилитации скоро сможет вернуться к активному образу жизни.

Сейчас в отделении ДОБ выполняется 18-20 артроскопических операций в год. Часть пациентов специалисты вынуждены направлять в федеральные медицинские центры. «Главная задача для врачей — приблизить этот вид помощи и оказывать полный цикл лечения в регионе», — пишет пресс-служба.

По словам специалиста из Санкт-Петербурга Владислава Авраменко, малоинвазивная хирургия позволяет с помощью небольших «проколов» осуществлять доступ к коленному суставу с помощью специального оптического прибора и хирургических инструментов. «Такого рода операции позволяют произвести удаление поврежденных частей, сшивание органов, делать пластику внутрисуставного связочного аппарата. Отрадно, что Детская областная больница на постоянной основе сотрудничает с нами, мы обмениваемся опытом, внедряя здесь современные возможности артроскопической хирургии», — подчеркнул он.


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