Власти передумали строить приют для бездомных животных в Полесском округе

Власти Калининградской области отказались от создания приюта для бездомных животных в пос. Славянское Полесского округа, на который в бюджете было предусмотрено 220,3 млн рублей. Земельный участок возвращен в казну, говорится в ответе министерства сельского хозяйства области жителю Калининграда Олегу Кузнецову (письмо имеется в распоряжении редакции).

В министерстве сообщили, что средства, предусмотренные на реконструкцию зданий под приют для безнадзорных животных в пос. Славянское Полесского округа в 2023 и 2024 годах, не были востребованы, постановление об их выделении в настоящее время проходит процедуру по признанию утратившим силу.

Госзаказчиком объекта выступал государственный «Центр для безнадзорных животных» (ЦБЖ). В ходе торгов право на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации выиграл генпроектировщик из Калининграда. Однако документация не была готова в срок, не прошла госэкспертизу, поэтому ЦБЖ расторг контракт через суд, деньги были возвращены.

Кроме того, на основании приказа областного Агентства по имуществу от 19 августа 2024 года было прекращено право пользования учреждения на земельный участок, предназначенный под строительство приюта.

«В настоящее время осуществление мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку, и (или) иных мероприятий, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, проводится на площадке по ул. Дзержинского в Калининграде, где созданы все необходимые условия для их выполнения, — сообщили в министерстве. — В текущем году будут приобретены два дополнительных вольера (стальной каркас, восьмисекционный, обшитый профилированным листом и сварной сеткой, общей площадью 288 кв. м) для размещения 120 собак».

Напомним, в 2021 году региональные власти предусмотрели 220,3 млн рублей на реконструкцию зданий в пос. Славянское Полесского округа, в которых должен был разместиться приют для безнадзорных животных. Строительные работы планировались на 2023-2024 годы.

Средства на проектирование выделялись еще в 2019 году. Согласно размещенной тогда на портале госзакупок информации, приют планировалось сделать на базе комплекса из пяти нежилых зданий. Площадь земли — почти 18 тыс. квадратных метров. Проектом предусматривалось, что в приюте можно будет содержать 1000 собак и 200 кошек.

Отметим, что в Калининградской области существует один государственный и несколько частных приютов, в которых содержатся бездомные животные. Государственный «Центр для безнадзорных животных» финансируется за счет бюджетных средств, частные существуют на пожертвования, господдержки не получают. Реабилитационный центр для безнадзорных животных «Славянское» отношения к проекту правительства не имеет, он является частным, расположен в Гурьевском округе.