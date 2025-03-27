«Берег надежды» объявил сбор средств для девочки с эпилепсией из Балтийска

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для своей давней подопечной — 6-летней Люды Лебедевой из Балтийска. Сбор проходит на сайте фонда.

«Девочка страдает от эпилепсии, ей предстоит поездка в Санкт-Петербург для проведения обследования головного мозга и консультации специалистов для подбора дальнейшей тактики лечения. Сумма к сбору — 135 000 рублей» — сообщили на сайте «Берега надежды».

Как напомнили в фонде, в младенчестве у Люды случались серьезные приступы с остановкой дыхания, причину которых было очень сложно определить. Сейчас ей установлен диагноз «эпилепсия», назначена терапия. Девочке требуются регулярные поездки в федеральные центры для контроля состояния организма и корректировки тактики лечения.

Помочь Люде можно по этой ссылке.