В Калининграде ликвидируют автобус и маршрутку и меняют маршрут троллейбуса №2

Все новости по теме: Ликвидация маршрутов общественного транспорта в Калининграде

В Калининграде на два месяца ликвидируются два маршрута общественного транспорта, чтобы изучить реальный пассажиропоток. Как сообщает телеграм-канал администрации города, они не будут ходить с 1 апреля до 31 мая. Вместо них по новому маршруту будет ходить троллейбус № 2.

«Ликвидируется автобус № 33 и маршрутка № 75. Вместо них до Родников от ДС „Янтарный“ по ул. Согласия и Гайдара будет ходить троллейбус № 2. Таким образом жители района Советского проспекта смогут добираться до новой поликлиники на Сельме, — сообщает администрация. — Также это высвободит часть водителей, которых „ГорТранс“ сможет перекинуть на другие направления».

Также с 1 апреля будет скорректировано движение автобуса № 21: при следовании с ул. П. Морозова в центр транспорт будет сворачивать на ул. Коммунистическую в сторону Южного обхода с разворотом у ЖК «Апельсин» и после этого возвращаться на привычный маршрут.

Маршрут № 34 начнёт курсировать от СНТ «Мечта» в Прибрежном до ул. Левитана. «Прежде на нём единственным автобусом связывались «СНТ „Мечта“ и Южный вокзал, но к нему присоединят бывший маршрут № 12. На обновлённый 34 маршрут выпускают сразу 5 бортов „Калининград-ГорТранс“», — сообщили в администрации.

Напомним, в январе сити-менеджер Елена Дятлова говорила о том, что власти рассматривают продление маршрутов троллейбусов до Чкаловска, онко- и кардиоцентра. В январе на линию вышли 15 новых троллейбусов на автономном ходу. 

Отметим, троллейбус № 2 до последнего времени ходил от ул. Красной до ул. Флотской (по Московскому проспекту, ул. Леонова и Комсомольской).

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