Горвласти – о продлении троллейбуса № 2: он полностью дублирует маршрут № 33

Троллейбусный маршрут № 2 «полностью повторит маршрут дублирующего маршрута № 33». Как отметила администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», он также обеспечит подвоз жителей Советского проспекта к новой поликлинике на Сельме и к областным медучреждениям.

«В городе и регионе имеется серьёзный дефицит водителей. При этом необходимо обеспечить доступность медицинских и других социальных объектов. Маршрут № 33 вводили для обеспечения доступности онкоцентра в Родниках. После покупки „Синар“ с автономным ходом появилась возможность запустить в Родники и на Сельму троллейбусы», — пишут горвласти.

По словам администрации, общественный городской транспорт предназначен не для кратчайшего проезда между двумя конечными пунктами, а для обеспечения транспортной доступности максимального количества «точек притяжения».

Горвласти также отметили, что интервал движения троллейбусного маршрута № 2 составит 13-15 минут по будням и 14-16 минут по выходным. На линию будут выходить 12 троллейбусов. Время в пути от ДС «Янтарный» до Родников составит 64-80 минут, а обратно — 69-81.

Напомним, что в Калининграде на два месяца ликвидируются два маршрута общественного транспорта, чтобы изучить реальный пассажиропоток. Автобус № 33 и маршрутка № 75 не будут ходить с 1 апреля до 31 мая. Вместо них по новому маршруту будет ходить троллейбус № 2.