Балашов: жд-поездка по «большой России» имеет «совсем другое качество»

Балашов: жд-поездка по «большой России» имеет «совсем другое качество»
Новый плацкартный вагон. Фото: сайт РЖД
Все новости по теме: КЖД

Запросить Калининградскую железную дорогу о том, как обновляется парк пассажирских вагонов дальнего следования, предложил заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов. Такое предложение он высказал на оперативном совещании правительства региона в среду.

«Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

Отметим, ранее пресс-служба РЖД сообщала, что холдинг продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планировала получить от производителя (ОАО «ТВЗ») 550 новых вагонов для поездов дальнего следования (396 одноэтажных и 154 двухэтажных). Плацкартные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, контейнерами для раздельного сбора мусора. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. В вагонах установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды и т.п.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter