Балашов: жд-поездка по «большой России» имеет «совсем другое качество»

Запросить Калининградскую железную дорогу о том, как обновляется парк пассажирских вагонов дальнего следования, предложил заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов. Такое предложение он высказал на оперативном совещании правительства региона в среду.

«Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

Отметим, ранее пресс-служба РЖД сообщала, что холдинг продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планировала получить от производителя (ОАО «ТВЗ») 550 новых вагонов для поездов дальнего следования (396 одноэтажных и 154 двухэтажных). Плацкартные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, контейнерами для раздельного сбора мусора. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. В вагонах установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды и т.п.