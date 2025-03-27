Власти Калининграда ищут подрядчика для обработки территорий от борщевика

Власти Калининграда ищут подрядчика, который займется обработкой городских территорий от борщевика Сосновского. Информация о проведении соответствующего конкурса размещена на электронной площадке «РТС-тендер».

На проведение работ выделяется 445 тысяч рублей. Победителю конкурса предстоит до начала лета дважды обработать химикатами засоренные участки по 32 адресам общей площадью 43 605 кв.м, с последующим выкашиванием и вывозом растительных останков. При этом применяемые гербициды должны быть включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» и разрешены к использованию на территории населенных пунктов.

Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе принимаются до 11 часов 3 апреля.