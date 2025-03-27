В Калининграде фермерам предлагают в аренду 9 мест для торговли овощами и фруктами

Власти Калининграда выставили на открытый конкурс 9 адресов, где в этом году можно будет разместить лотки по продаже овощей и фруктов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Арендовать места можно на 114 дней — с 25 мая по 15 сентября — по следующим адресам: Багратиона, 88 — 23 351 руб. 76 коп; Батальная, 62 — 9 507 руб. 60 коп; Горького, 16 — 27 790 руб.92 коп.; К. Маркса, 34 — 17 004 руб.24 коп; Мариупольская, 2 — 25 814 руб.16 коп; Московский пр-т, 14 — 25 814,16 коп; Невского, 137 б — 10 164 руб.24 коп; Толстикова, 21 — 10 000 руб.08 коп; Ленинский пр-т, 76 — 23 898 руб.96 коп.

«Указанная выше цена — это начальный размер платы за размещение торгового объекта. Победителем станет тот, кто предложит большую цену и при этом будет соответствовать всем требованиям, подробно прописанным в конкурсной документации на нашем сайте», — уточнили в мэрии.