Погода в Калининградской области 28 марта

В пятницу, 28 марта, в Калининградской области ожидается тёплая и малооблачная погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +15°C (ночью температура опустится до отметки +3°C). Ветер синоптики обещают южный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 759 мм ртутного столба.

Прогноз на пятницу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, практически не отличается. Региональные синоптики обещают, что ни днём, ни ночью дождей в на территории области не будет.

Максимальная дневная температура, за исключением приморских городов и Полесска, должна быть не ниже +15°C. На побережье днём — до +12°C. Зато ночью в полосе от Балтийска до Зеленоградска будет около +5°C, в то время как в Калининграде и большей части удалённых от моря муниципалитетах температура опустится до +2°C, а на востоке — и вовсе до плюс одного градуса.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также передаёт на пятницу тепло, но более умеренное. 28 марта, по его данным, осадков также не ожидается, однако утром и днём ожидается переменная облачность, а к вечеру ясная погода.

Утром температура в Калининграде будет в районе +3,9°C, днём она поднимется до +13,2°C, а вечером опустится до +8,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 90%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу калининградцев снова ожидает солнце и «околорекордное тепло».

«На смену облачности и небольшим осадкам, посетившим регион вместе с циклонической ложбиной в середине недели, к нам подоспело барическое поле погожего азорского антициклона — знакомого „теплоносца“ в марте, центр которого в течение предстоящих суток вольется в обширную зону высокого давления (азиатский антициклон) с центром над Казахстаном — её западная периферия и будет определять погоду в ближайшие двое суток», — пишет метеопаблик.

28 марта днем будет до +14...+16°C в Калининграде и области (местами до +17°C), на побережье прохладнее (особенно в районе Куршской и Балтийской косы), +8...+13°C. По всей области ясно/малооблачно и без осадков. Ветер ночью и утром юго-западный, днём и вечером переменный на южный/юго-восточный, слабый (3-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 759 мм рт.ст.