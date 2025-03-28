Инвестор — о восстановлении вокзала в Отрадном: у нас открылась «Нарния»

Инвестор столкнулся с некоторыми проблемами при восстановлении исторического вокзала в Отрадном, что скорректировало его планы и повлияло на скорость ревитализации объекта культурного наследия. Предприниматель Олег Бармин, приватизировавший здание в сентябре 2022 года, рассказал «Новому Калининграду», что «пересборка» здания, которая планировалась на осень прошлого года, немного затянулась.
«У меня жена пошла учиться в Британскую высшую школу дизайна на ревитализацию, и там кто-то из её однокурсников спросил, как можно посчитать стоимость ремонта старинного объекта. Ответ был такой: „Вы щёлочку расковыряли, а за ней Нарния“, — пояснил Бармин. — То есть, когда ты на объект смотришь, тебе кажется одно, а на самом деле там совершенно другое. Поначалу нам казалось, что перекрытия в здании живые, а они плюс-минус все сгнили, и их пришлось полностью разбирать. Также мы разобрали крышу, залили бетонную плиту, всё пересобрали и накрыли специальным материалом. В этом году в наших планах положить наверх черепицу, которую мы собрали по всей области. Сейчас мы её домываем, дочищаем и покрываем специальным материалом».
Бармин добавляет, что подрядчик также успел расчистить подвал и приступает к его восстановлению.
«Там какие-то великолепные люди разломали часть стен, сейчас нам пришлось везде установить подпорки. Мы делаем проект того, как всё это восстановить и закрепить. Надеюсь, в этом году мы сможем сделать все эти работы и закончим консервацию здания, чтобы можно было в следующем году заняться приведением его в старый-новый вид», — добавил инвестор.
Напомним, что в мае прошлого года предприниматель рассказывал об установке строительных лесов и демонтаже половины кровли исторического вокзала. Тогда же он сообщал о грядущем согласовании подключения к воде и электричеству.
В сентябре 2021 года глава областной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что вокзал Георгенсвальде планируется оставить музею Брахерта и использовать как часть музейного комплекса.
В конце мая 2021 года в историческом здании вокзала произошел очередной пожар. В облправительстве тогда сообщили, что последствиями инцидента занимаются региональные структуры и музей Брахерта как пользователь.В сентябре 2022 года власти региона приватизировали историческое здание и земельный участок под ним. Объект за 10,01 млн рублей (начальная цена торгов была 6,09 млн рублей) приобрела компания «Феникс Девелопмент». Согласно условиям сделки, до августа 2027 года ей нужно было подготовить проектную документацию и провести ремонт или приспособить объект к современному использованию. «Феникс Девелопмент» зарегистрировано в январе 2022 года в поселке Заливное Гурьевского района. Гендиректор и учредитель — Олег Бармин.