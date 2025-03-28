Инвестор — о восстановлении вокзала в Отрадном: у нас открылась «Нарния»

Инвестор столкнулся с некоторыми проблемами при восстановлении исторического вокзала в Отрадном, что скорректировало его планы и повлияло на скорость ревитализации объекта культурного наследия. Предприниматель Олег Бармин, приватизировавший здание в сентябре 2022 года, рассказал «Новому Калининграду», что «пересборка» здания, которая планировалась на осень прошлого года, немного затянулась.

«У меня жена пошла учиться в Британскую высшую школу дизайна на ревитализацию, и там кто-то из её однокурсников спросил, как можно посчитать стоимость ремонта старинного объекта. Ответ был такой: „Вы щёлочку расковыряли, а за ней Нарния“, — пояснил Бармин. — То есть, когда ты на объект смотришь, тебе кажется одно, а на самом деле там совершенно другое. Поначалу нам казалось, что перекрытия в здании живые, а они плюс-минус все сгнили, и их пришлось полностью разбирать. Также мы разобрали крышу, залили бетонную плиту, всё пересобрали и накрыли специальным материалом. В этом году в наших планах положить наверх черепицу, которую мы собрали по всей области. Сейчас мы её домываем, дочищаем и покрываем специальным материалом».

Бармин добавляет, что подрядчик также успел расчистить подвал и приступает к его восстановлению.

«Там какие-то великолепные люди разломали часть стен, сейчас нам пришлось везде установить подпорки. Мы делаем проект того, как всё это восстановить и закрепить. Надеюсь, в этом году мы сможем сделать все эти работы и закончим консервацию здания, чтобы можно было в следующем году заняться приведением его в старый-новый вид», — добавил инвестор.

Напомним, что в мае прошлого года предприниматель рассказывал об установке строительных лесов и демонтаже половины кровли исторического вокзала. Тогда же он сообщал о грядущем согласовании подключения к воде и электричеству.

В сентябре 2021 года глава областной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что вокзал Георгенсвальде планируется оставить музею Брахерта и использовать как часть музейного комплекса.

В конце мая 2021 года в историческом здании вокзала произошел очередной пожар. В облправительстве тогда сообщили, что последствиями инцидента занимаются региональные структуры и музей Брахерта как пользователь.