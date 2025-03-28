Елена Дятлова заявила, что в Калининграде «тяжело» с общественными туалетами

В Калининграде фиксируют сезонный вандализм, связанный с открытием общественных туалетов. В прямом эфире в четверг, 27 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова после того, как у неё поинтересовались, когда откроются туалеты в Южном парке и на берегу Верхнего озера (со стороны улицы Пролетарской), вздохнула и заявила, что в этой части дела обстоят «тяжело».

«Да, мы запустили в Калининграде программу установки туалетов, мы установили туалеты в Южном парке, в районе набережной Трибуца (у площадки для воркаута) и на всей территории города, — сообщила она, а потом, сделав паузу, продолжила, — большой вандализм! Действительно, огромный вандализм, когда ломается оборудование, выламываются двери, внутри помещения всё разносится. В Южном парке туалет закрыт именно из-за вандализма. Точно такая же ситуация на Московском проспекте. Мы, конечно, делаем обращение в полицию, понятно, что по камерам выявляют наших подростков (последние акты вандализма совершены ими). Это просто прискорбно».

Дятлова рассказала, что подростки не просто разбили оборудование, они также похитили денежные средства из терминала туалета. Глава уточнила, что туалеты будут восстановлены, и попросила калининградцев поговорить со своими детьми, так как на ремонт в очередной раз будут направлены общие бюджетные средства.