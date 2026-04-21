Депутат предложил властям Калининграда открыть ООО «Городские туалеты»

Депутат горсовета Калининграда, глава фракции «Коммунистов России» Алексей Колобов предложил администрации Калининграда открыть ООО «Городские туалеты». Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.

«Есть парковки городские, есть бани. А с учётом того, что мы развиваем туризм, можно создать ещё ООО „Городские туалеты“. Расставить их по городу», — высказался Колобов.

«Алексей Иванович, в очередной раз напоминаю, субъект правотворческой инициативы может направлять депутатские обращения в администрацию», — ответил председатель комиссии Алексей Сагайдак. Дальнейшего обсуждения не последовало, т.к. вопроса не было в повестке дня.

Весной 2025 года глава горадминистрации Елена Дятлова заявила, что в Калининграде «тяжело» с общественными туалетами. Главная проблема, по словам сити-менеджера, — «огромный вандализм, когда ломается оборудование, выламываются двери, внутри помещения всё разносится».