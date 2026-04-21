Депутат предложил властям Калининграда открыть ООО «Городские туалеты»

Депутат предложил властям Калининграда открыть ООО «Городские туалеты»
Фото: «Новый Калининград»
Депутат горсовета Калининграда, глава фракции «Коммунистов России» Алексей Колобов предложил администрации Калининграда открыть ООО «Городские туалеты». Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.

«Есть парковки городские, есть бани. А с учётом того, что мы развиваем туризм, можно создать ещё ООО „Городские туалеты“. Расставить их по городу», — высказался Колобов.

«Алексей Иванович, в очередной раз напоминаю, субъект правотворческой инициативы может направлять депутатские обращения в администрацию», — ответил председатель комиссии Алексей Сагайдак. Дальнейшего обсуждения не последовало, т.к. вопроса не было в повестке дня.

Весной 2025 года глава горадминистрации Елена Дятлова заявила, что в Калининграде «тяжело» с общественными туалетами. Главная проблема, по словам сити-менеджера, — «огромный вандализм, когда ломается оборудование, выламываются двери, внутри помещения всё разносится».

[x]
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter