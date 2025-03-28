«Если повезёт — местами и до +20°C»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Жителей Калининграда и области ожидает тёплое завершение недели. Не исключены новые температурные рекорды, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«После умеренных ночей с вероятностью лишь слабых заморозков на почве в пятницу и субботу воздух прогреется до +15...+18°C, если повезёт — местами и до +20°C. Можно смело строить планы на природе (в том числе по наблюдению частного солнечного затмения в субботу) и наслаждаться великолепной атмосферной тёплого окончания марта с майскими температурами, главное — соблюдать пожарную безопасность в связи с возвращением сухой погоды», — говорится в сообщении.

В субботу ночью +1...+5°C (местами до 0°C), ясно/малооблачно и без осадков, днём до +15...+18°C (местами до +19°C), ясно/малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый/умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 759 с 758 мм ртутного столба.

В воскресенье ночью +3...+7°C, облачно с прояснениями и возможны небольшие дожди (особенно на западе области). Днём в Калининграде и на западе области +6...+10°C, на востоке региона до +9...+14°C, преимущественно облачно/пасмурно, в течение дня и вечера по области возможны небольшие/умеренные дожди (особенно на западе и побережье). Ветер в течение суток переменный (преимущественно южный/западный/северо-западный), слабый (2-6 м/с). Атмосферное давление понизится с 758 до 757 мм ртутного столба.

В понедельник ожидается сохранение облачности и слабых осадков. Начало апреля, согласно предварительному прогнозу, " встретит нас шикарной погодой«. «Ночи в антициклоне привычно будут умеренными/прохладными (нельзя исключать и слабые заморозки), а вот днём при прояснениях запросто потеплеет выше +10...+15°C, да и „двадцатники“ с учётом апрельского солнца не станут удивительным явлением», — отмечают синоптики.