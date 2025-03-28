В мэрию пожаловались на калининградцев, разводящих кур на придомовой территории

В мэрию пожаловались на калининградцев, разводящих кур на придомовой территории
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Бассейной жители решили развести кур на придомовой территории. На превращение городской территории в сельскую в прямом эфире 27 марта пожаловались главе администрации Елене Дятловой.

«В соответствии со всеми градостроительными документами, принятыми в Калининграде, разведение домашней птицы у нас запрещено, — отреагировала на жалобу Дятлова. — Это нельзя делать как на территории многоквартирных, так и у индивидуальных жилых домов, и в СНТ. Информация принимается. Администрация города по факту данного обращения подготовит письмо в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области с предложением проведения проверки по указанному адресу».

Точный адрес, по которому было зафиксировано разведение кур, в ходе эфира назван не был. 

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