Беспрозванных назвал число соотечественников, переехавших в регион с 2022 года

Беспрозванных назвал число соотечественников, переехавших в регион с 2022 года
Фото: страница губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»
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С 2022 года в Калининградскую область переехали более 3,7 тыс. соотечественников. Такое число назвал губернатор Алексей Беспрозванных на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. Канта 27 марта.

Глава региона отметил, что область расположена среди недружественных стран. Ситуация во взаимоотношениях с ними остается напряженной из-за отношения соседей к русским людям, которое «никуда не годится и недопустимо». По словам Беспрозванных, в Калининграде это можно прочувствовать не только через СМИ и социальные сети, но и через общение с соотечественниками.

«У нас по статистике почти с 2022 года у нас вернулось 3762 россиянина [соотечественника], которые, в принципе, устали, как говорится, от размывания и девальвации традиционных семейных ценностей. <...> Мы также общаемся, обратную связь от них получаем и видим, насколько есть ощутимая разница комфорта просто жизни в России в сравнении с той страной, откуда они вернулись. И уж точно они не хотят возвращаться обратно. Это — самый главный эффект, который мы сегодня получаем. Самое главное, что мы видим от молодых семей, которые возвращаются, — это уверенность в будущем не за себя, а за своих детей», — заметил губернатор.

В январе Алексей Беспрозванных отмечал, что в 2024 году в Калининградскую область переехали 1292 соотечественника, что на 46% больше, чем в 2023-м. 130 переехавших — репатрианты.

Международная научно-практическая конференция «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» проходит в Калининграде с 27 по 28 марта. Её организаторами являются БФУ им. И. Канта и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

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