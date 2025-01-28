Власти сообщили о росте числа соотечественников, переезжающих в регион

В 2024 году В Калининградскую область переехали 1292 соотечественника, что на 46% больше, чем в 2023-м. 130 переехавших — репатрианты. Такие данные привёл губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона также сообщил о том, что подписал постановление, продлевающее действовавшие в 2024 году меры поддержки репатриантов. После оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство они, как сообщается, смогут получить:

• единовременную выплату — 32 тысячи рублей на каждого члена семьи;

• компенсацию расходов на медицинское освидетельствование, признание учёных степеней, званий, образования, квалификации, полученных в другом государстве, на аренду квартиры в течение полугода.

«Мы готовы предоставить необходимую помощь соотечественникам, членам их семей, тем, кто желает вернуться в Россию. Для этого в регионе работает сервисный центр „Балтийский маяк“. В 2025 году планируем, что нашими мерами соцподдержки воспользуется около 180 репатриантов. На эти цели предусмотрели больше 11,6 млн рублей», — добавил Беспрозванных.

Чем помогут репатрианту: шесть вопросов о поддержке тех, кто хочет вернуться

В январе 2025 года Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в РФ соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления.

Как ранее заявила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина, число переселенцев из стран Европы, которые выбирают Калининградскую область для постоянного места жительства, растёт. В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» генеральный директор Союза профессиональных риелторов Татьяна Гилёва рассказала, что программа переселения соотечественников привела новых покупателей на рынок недвижимости Калининградской области в 2024 году.