Власти сообщили о росте числа соотечественников, переезжающих в регион

Власти сообщили о росте числа соотечественников, переезжающих в регион
Фото: страница губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Миграционный вопрос

В 2024 году В Калининградскую область переехали 1292 соотечественника, что на 46% больше, чем в 2023-м. 130 переехавших — репатрианты. Такие данные привёл губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона также сообщил о том, что подписал постановление, продлевающее действовавшие в 2024 году меры поддержки репатриантов. После оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство они, как сообщается, смогут получить:

• единовременную выплату — 32 тысячи рублей на каждого члена семьи;

• компенсацию расходов на медицинское освидетельствование, признание учёных степеней, званий, образования, квалификации, полученных в другом государстве, на аренду квартиры в течение полугода.

«Мы готовы предоставить необходимую помощь соотечественникам, членам их семей, тем, кто желает вернуться в Россию. Для этого в регионе работает сервисный центр „Балтийский маяк“. В 2025 году планируем, что нашими мерами соцподдержки воспользуется около 180 репатриантов. На эти цели предусмотрели больше 11,6 млн рублей», — добавил Беспрозванных.

Чем помогут репатрианту: шесть вопросов о поддержке тех, кто хочет вернуться

В январе 2025 года Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в РФ соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления.

Как ранее заявила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина, число переселенцев из стран Европы, которые выбирают Калининградскую область для постоянного места жительства, растёт. В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» генеральный директор Союза профессиональных риелторов Татьяна Гилёва рассказала, что программа переселения соотечественников привела новых покупателей на рынок недвижимости Калининградской области в 2024 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter