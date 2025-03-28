Калининградские поисковики установили место последнего боя группы Евсеева (фото)

В Светловском округе Калининградской области установлено место последнего боя группы разведчиков, которую возглавлял старший разведчик 12-го миномётного полка 43-й миномётной бригады Александр Евсеев. В ходе завязавшейся перестрелки 13 апреля 1945 года у деревни Наутцвинкель Евсеев был тяжело ранен и попал в плен, где был убит гитлеровцами (звание Героя Советского Союза он получил посмертно).

Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, обследование территории проводилось в районе посёлка Взморье. Ссылаясь на архивные данные, поисковик сообщил, что группа Евсеева 13 апреля столкнулась с пехотой противника (около 200 человек), поддержанной огнём трёх самоходок и автоматчиками на шести бронетранспортерах. Гитлеровцы перешли в контратаку с целью отбить населённый пункт Наутцвинкель. Командир дивизиона, в котором воевал Евсеев, и командиры батарей в это время меняли наблюдательные пункты со своими взводами управления. Нарвавшись на немцев в траншее, миномётчики огнём из личного оружия и гранатами попытались отбросить их.

В разгар завязавшегося боя группа старшего сержанта Евсеева получила задачу прикрыть наблюдательный пункт своего командира. Заняв удобную позицию на высотке в роще, он открыл огонь по двигавшимся немцам из автомата, однако в ходе боя противник окружил его со всех сторон. Когда патроны стали заканчиваться, Евсеев бросил несколько гранат, но сам получил ранение и попал в плен, где был убит.

Хисамов уверяет, что погибшая группа Евсеева так и «не допустила врага на наблюдательный пункт у отметки 10,9», сам же старший разведчик «уничтожил более десятка немецких солдат».

В том же бою погибли:

— 23-летний уроженец Пензенской области рядовой Дырдин Борис Павлович (посмертно награждён орденом Ленина);

— 21-летний уроженец Курганской области рядовой Попов Анатолий Степанович (награждён орденом Отечественной войны 1-й степени);

— 19-летний красноармеец Левандюк Василий Фёдорович;

— 24-летний красноармеец Седунов Илья Ефимович;

— 34-летний лейтенант Лукин Борис Ефимович.

Фото предоставлены Русланом Хисамовым

«На месте до сих пор видна траншея, по которой двигались разведчики, встретившие врага и завязавшие бой, — продолжает Хисамов. — Сохранилась роща с оврагами, одиночными окопами и блиндажами, где горстка героев остановила продвижение немцев. Обследуя метр за метром участок местности, где погибла группа разведчиков, мы нашли множество стреляных гильз от советского и немецкого вооружения, а также предметы военного снаряжения с обеих сторон. Земля тут усеяна крупными и мелкими осколками».

В ходе обследования местности поисковики обнаружили в овраге, примыкающем к траншее, разорванные останки неизвестного советского солдата. Хисамов считает, что боец также находился в группе Евсеева.

«При нём были фрагменты поясного ремня с пряжкой, фрагменты ботинок, разорванная столовая ложка, стрелянные гильзы от ППШ, — рассказывает поисковик. — На месте боя в апреле этого года мы намерены установить памятный знак. Судя по всему, первичное захоронение было срыто при строительстве очистных сооружений».