Власти Калининграда: проезд по участку ул. Новгородской закроют до конца лета

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До конца лета закроется проезд по участку улицы Новгородской на выезде из микрорайона им. Александра Космодемьянского. В связи с этим частично изменятся маршруты двух автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«С 7 апреля до 30 августа для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции Северного обхода Калининграда будет закрыт проезд по улице Новгородской от дома № 1 до проспекта Победы. Автобусы маршрутов № 70 пойдут по проспекту Победы, Балтийскому шоссе, улицам Карташева, Челюскинской, Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — ул. Ижорской, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту; № 92 — по проспекту Победы, Балтийскому шоссе, улицам Карташева, Челюскинской, Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — Ижорской, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по улицам Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — Ижорской, Челюскинской, Карташева, Аральской, Лужской, Челюскинской, Карташева, Балтийскому шоссе, далее согласно существующей схеме движения» — уточнили в горадминистрации.

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