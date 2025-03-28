Власти Калининграда: проезд по участку ул. Новгородской закроют до конца лета

До конца лета закроется проезд по участку улицы Новгородской на выезде из микрорайона им. Александра Космодемьянского. В связи с этим частично изменятся маршруты двух автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«С 7 апреля до 30 августа для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции Северного обхода Калининграда будет закрыт проезд по улице Новгородской от дома № 1 до проспекта Победы. Автобусы маршрутов № 70 пойдут по проспекту Победы, Балтийскому шоссе, улицам Карташева, Челюскинской, Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — ул. Ижорской, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту; № 92 — по проспекту Победы, Балтийскому шоссе, улицам Карташева, Челюскинской, Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — Ижорской, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по улицам Ижорской, Новгородской с разворотом в районе ЖК „Новый город“ — Ижорской, Челюскинской, Карташева, Аральской, Лужской, Челюскинской, Карташева, Балтийскому шоссе, далее согласно существующей схеме движения» — уточнили в горадминистрации.