Ермак: замок Лабиау станет драйвером туризма в Полесске

Ермак: замок Лабиау станет драйвером туризма в Полесске
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Замок Лабиау станет драйвером туризма в Полесском муниципальном округе. Об этом в ходе выездного заседания правительства региона в пятницу, 28 марта, заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Конечно, здесь три главных объекта, на мой взгляд. Первый краеугольный камень — это замок Лабиау, который точно станет сразу же драйвером туризма в Полесском муниципальном округе. <...> Здесь, конечно, предложений много сейчас. У нас была основная идея — музей освободительных походов русской армии расположить на территории замка Лабиау. Там есть вот эти организационно-административные вещи, о которых я докладывал», — рассказал чиновник.

Министр также отметил, что замок имеет связь с пивоварней «Бланкенштейн». Рядом с объектом также находится водная территория, которая «цепляет собой», и водный туристический проект Е-70, который включает города Калининград, Полесск и Гвардейск.

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