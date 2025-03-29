Погода в Калининградской области 29 марта

Погода в Калининградской области 29 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в субботу, 29 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +16°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +13°C. В центре региона дневная температура составит +17°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +18°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +5°C), а на востоке региона прохладнее (до +1°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,8°C, днём поднимется до +15,6°C, а вечером опустится до +10,3°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-восточный ветер. Влажность — на уровне 84%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о «околорекордном» тепле, сухой и солнечной погоде, а также о тёплом окончании марта.

«Ночью +1...+5°C (местами до 0°C), ясно/малооблачно, без осадков, днем до +15...+18°C (местами до +19°C!), ясно/малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый/умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 759 с 758 мм.рт.ст.», — добавляют синоптики-любители.

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