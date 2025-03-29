Горвласти предлагают калининградцам выбрать территорию для благоустройства

Горвласти предлагают калининградцам выбрать территорию для благоустройства
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Горвласти собираются назначить голосование по отбору общественных территорий Калининграда, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В их число попали 20 объектов. Соответствующий проект постановления размещен на сайте городской администрации.

В перечне находятся следующие территории:

  • б-р Ф. Лефорта;

  • набережная по пр-кту Московскому (от Эстакадного моста на пр-кте Ленинском до моста Деревянного по ул. Октябрьской);

  • набережная Старопрегольская и прилегающие к ней территории общего пользования (от ул. Эпроновской до пр-кта Ленинского);

  • парк Ветеранов (ул. Аллея смелых);

  • парковая зона вдоль ручья Воздушного (пр-кт Победы — пр-кт Мира);

  • парковая территория по ул. Бассейная − ул. Лейт. Катина − ул. Спортивная;

  • парковая территория по ул. Карташева — ул.Новгородской в мкр. А. Космодемьянского;

  • сквер по ул. Алябьева — ул. Лейт. Яналова — пр-кту Советскому;

  • сквер по ул. Артиллерийской (в границах земельного участка с КН 39:15:131919:1400);

  • сквер Семейный в границах ул. Лейт. Яналова — ул. Каштановая аллея — ул. Чкалова;

  • сквер писателя Юрия Иванова (ул. Коммунальная — ул. К. Маркса);

  • сквер по ул. Красной — ул. К. Маркса — ул. Шиллера — ул. Косм. Пацаева;

  • сквер Шопена (ул. Коммунальная — ул. С. Разина);

  • территория по ул. А. Невского — ул. Литовский вал (у бастиона «Обертайх»);

  • территория общего пользования по ул. Багратиона — ул. Серпуховской;

  • территория общего пользования по ул. Крымской;

  • территория общего пользования, прилегающая к ручью Восточному (пр-кт Московский, 274);

  • территория общего пользования, прилегающая к Голубым озерам (мкр. Прибрежный);

  • территория общего пользования в мкр. Чкаловск (тропа здоровья);

  • территория общего пользования, прилегающая к озеру Зимнему (ул. Судостроительная).

Голосование должно пройти с 21 апреля по 12 июня на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter