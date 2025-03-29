Горвласти предлагают калининградцам выбрать территорию для благоустройства

Горвласти собираются назначить голосование по отбору общественных территорий Калининграда, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В их число попали 20 объектов. Соответствующий проект постановления размещен на сайте городской администрации.

В перечне находятся следующие территории:

б-р Ф. Лефорта;

набережная по пр-кту Московскому (от Эстакадного моста на пр-кте Ленинском до моста Деревянного по ул. Октябрьской);

набережная Старопрегольская и прилегающие к ней территории общего пользования (от ул. Эпроновской до пр-кта Ленинского);

парк Ветеранов (ул. Аллея смелых);

парковая зона вдоль ручья Воздушного (пр-кт Победы — пр-кт Мира);

парковая территория по ул. Бассейная − ул. Лейт. Катина − ул. Спортивная;

парковая территория по ул. Карташева — ул.Новгородской в мкр. А. Космодемьянского;

сквер по ул. Алябьева — ул. Лейт. Яналова — пр-кту Советскому;

сквер по ул. Артиллерийской (в границах земельного участка с КН 39:15:131919:1400);

сквер Семейный в границах ул. Лейт. Яналова — ул. Каштановая аллея — ул. Чкалова;

сквер писателя Юрия Иванова (ул. Коммунальная — ул. К. Маркса);

сквер по ул. Красной — ул. К. Маркса — ул. Шиллера — ул. Косм. Пацаева;

сквер Шопена (ул. Коммунальная — ул. С. Разина);

территория по ул. А. Невского — ул. Литовский вал (у бастиона «Обертайх»);

территория общего пользования по ул. Багратиона — ул. Серпуховской;

территория общего пользования по ул. Крымской;

территория общего пользования, прилегающая к ручью Восточному (пр-кт Московский, 274);

территория общего пользования, прилегающая к Голубым озерам (мкр. Прибрежный);

территория общего пользования в мкр. Чкаловск (тропа здоровья);

территория общего пользования, прилегающая к озеру Зимнему (ул. Судостроительная).

Голосование должно пройти с 21 апреля по 12 июня на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».