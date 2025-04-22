В Калининградской области стартовало голосование за объекты благоустройства

В Калининградской области стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В этом году на голосование вынесено 35 объектов в пяти муниципалитетах Калининградской области: Калининграде, Краснознаменске, Мамоново, Нестерове и Правдинске. Среди них — парки, скверы, набережные и другие общественные пространства.

Калининградцы могут выбрать из 20 объектов. В их числе территория у бастиона «Обертайх», Старопрегольская набережная, сквер Шопена, Семейный сквер и др. В настоящее время лидирует территория общего пользования, прилегающая к озеру Зимнему на ул. Судостроительной.

«Для тех, кому нужна помощь в голосовании, в городах области будут работать волонтёры. Они помогут разобраться с процедурой голосования и ответят на все вопросы», — сообщили в пресс-службе.

В Калининграде волонтёры работают на следующих информационных точках:

— торгово-развлекательный центр «Европа» (ул. Театральная, 30),

— супермаркет «Виктория» (б-р Любови Шевцовой, 1),

— супермаркет «Виктория» (ул. Гайдара, 120),

— торгово-развлекательный центр «Плаза» (Ленинский проспект, 30),

— супермаркет «Спар» (ул. Аксакова, 125) с понедельника по субботу с 16:00 до 19:00.





Фото: пресс-служба администрации Калининграда

За шесть лет реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Калининградской области благоустроили 187 дворовых и 96 общественных территорий. На эти цели было направлено более 2 миллиардов рублей, включая 1,6 миллиарда из федерального бюджета.

В рамках проекта появились Парк Победы в Черняховске, Аллея героев в Советске, научная детская площадка в Калининграде, благоустроена Центральная площадь в Гвардейске, отметили в пресс-службе.

По новому президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году работы продолжатся ещё на семи территориях в Калининграде, Балтийске, Янтарном, Немане, Черняховске, Правдинске и Краснознаменске.

Выбрать территорию для благоустройства может каждый житель региона в возрасте от 14 лет. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.