Горвласти объявили о перекрытии движения в центре города 9 апреля

9 апреля 2025 года на время торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберга, закроется движение транспорта по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 11:30 движение транспорта будет закрыто:

по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Автобусы маршрута № 4 «Северная гора — Завод „Янтарь“» пойдут по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по маршруту. В обратном направлении по Московскому проспекту транспорт поедет с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по маршруту.

Маршрутка № 72 «Мкр. Чкаловск — Завод „Янтарь“» и троллейбус № 2 «Ул. Флотская — Ул. Красная» пустят по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автомобилистам рекомендовали осуществлять объезд закрытых участков улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.