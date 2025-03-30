Погода в Калининградской области 30 марта

Погода в Калининградской области 30 марта
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Днём в воскресенье, 30 марта, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер юго-западный, 1 м/с. Вероятность осадков — 89%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области — +16°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +5°C, а на востоке — +1-3°C. На всей территории днём ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, дождь. Температура утром +4,4°C, днём +8,1°C, вечером +6,1°C. Влажность составит до 92%, давление — 761 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье «утром на западе (Зеленоградский, Гурьевский) и побережье уже возможен дождь, который днем вероятно доберется до Калининграда, а к вечеру — до центральных, южных и северных районов (Гвардейский, Полесский, Правдинский, Черняховский, Неманский, Славский, Багратионовский). В Калининграде умеренные дожди наиболее вероятны после полудня и вплоть до вечера, может выпасть до 5-10 мм осадков и более. А вот самый восток (Озерский, Нестеровский, Краснознаменский, Гусевский рн) дожди могут так и не затронуть, либо дойдут лишь вечером — холодный фронт „размоется“ об антициклон восточнее. Теплее всего днем будет на востоке: +10...+14°C, на западе и в Калининграде около +6...+9°C».

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