Погода в Калининградской области 31 марта

В понедельник, 31 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +12°C (ночью температура опустится до отметки +3°C). Ветер синоптики обещают северо-западный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 762 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает дожди на территории всего региона.

Максимальная дневная температура должна быть в центральной и в восточной части области — там ожидается не ниже +12°C. В полосе от Мамоново до Полесска (включая Калининград) — около +10°C. На побережье — до +8°C. Интересно, что ночью в восточной части региона также будет теплее, чем в приморских городах. В муниципалитетах от Гвардейска до Нестерова обещают умеренные дожди и +5°C, в Балтийске, Зеленоградске и Светлогорске — слабые дожди и +4°C, а в Мамоново, Калининграде и Полесске тот же слабый дождь, но на градус холоднее, чем на побережье.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также передаёт на понедельник весьма умеренное тепло. 31 марта, по его данным, небольшой дневной дождь к вечеру усилится, а ветер с юго-западного поменяется на северный.

Утром температура в Калининграде будет в районе +6,9°C, днём она поднимется до +8°C, а вечером опустится до +5,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что понедельник принесёт слабые/умеренные дожди и облачность.

«Утром и днём по области облачно и возможны периодические дожди, которые могут затронуть Калининград и запад, — считают метеорологи. — Днём +6...+10°C в Калининграде и области и до +11...+14°C на востоке (Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, Озерский рн). Вечером осадки ослабнут, местами возможны лишь небольшие дожди. Ветер преимущественно северный/северо западный, слабый (3-7 м/с). Атмосферное давление понизится с 756 до 754 мм.рт.ст».