Похолодает, но не сразу: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Предстоящая неделя будет богата на погодные контрасты. «Холодная и неустойчивая воздушная масса» может «подарить» Калининграду и области заряды мокрого снега, однако до этого мы успеем насладиться очередной порцией рекордного тепла. Подробности — в прогнозе от паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Тёплые вторник, среду и четверг принесёт региону азорский антициклон. «Его ядро переместится с юго-запада Европы: погода приобретёт классический тёплый, сухой и солнечный характер. Правда, на этот раз мы окажемся на его восточной периферии, так что поток будет северным, ввиду чего на побережье во вторник и среду из-за смещения воздуха с акватории моря повеет прохладой: разница с востоком может достигать 10°C! В континентальной части области ждём майское тепло: +15...+18°C и выше, а на побережье, увы, не обойдется без прохладного ветра и более низких температур — таково влияние нашей Балтики. В Калининграде днём вторника и среды ожидаются комфортные +10...+15°С (возможно и выше)», — сообщают синоптики.

В понедельник утром и днём по области облачно, возможны периодические дожди, которые могут затронуть Калининград и запад. Днём +6...+10°C в Калининграде и области и до +11...+14°C на востоке (Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, Озерский районы). Вечером осадки ослабнут, местами возможны лишь небольшие дожди. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый (3-7 м/с). Атмосферное давление понизится с 756 до 754 мм ртутного столба.

Во вторник ночью +2...+5°C, облачно с прояснениями, местами дымка/туман и без существенных осадков (местами не исключена небольшая морось/дождь), днём в Калининграде до +10...+14°C, на побережье +5...+10°C, в центральной и восточной части региона до +14..+16°C (местами до +17...+18°C), переменная облачность и без существенных осадков, на побережье не исключена дымка. Ветер переменный с северо-западного на северо-восточный, умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление повысится с 758 до 766 мм ртутного столба.

В среду ночью +1...+5°C, переменная облачность и без осадков. Днём в Калининграде до +13...+16°C, по области местами до +15...+18°C, на побережье и западе региона +6...+12°C, малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северный/северо-восточный, умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление повысится с 768 до 770 мм ртутного столба.

Во второй половине недели в атмосферной циркуляции ожидаются перемены, которые остановят череду тёплых дней: над северной Атлантикой установится блокирующий антициклон, который закроет Европу от порции тепла с юга и запада.

«Похолодает не сразу: предварительно, в четверг ожидаем пик тепла: до +15...+18°C, местами возможны и „двадцатники“! В пятницу, скорее всего, начнётся похолодание, хотя днём температура ещё может подняться до +10°C и выше, но могут и „уплотниться“ облака, связанные с холодным фронтом, пока существенных осадков ждать не стоит. Ночи умеренные (+1...+5°C, на почве возможны слабые заморозки)», — отметили в паблике.

К выходным арктический воздух распространится вплоть до южных районов Европы и обстановка за окном начнёт напоминать конец февраля-начало марта: даже с учётом апрельских солнечных лучей температура днём вряд ли превысит +4...+7°C, ночью вероятны существенные заморозки (-1...-4°C и ниже). Холодная и неустойчивая воздушная масса станет благоприятным условием для развития зарядов крупы/снега/мокрого снега, предупреждают синоптики.