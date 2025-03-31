Аэропорт «Храброво» с 30 марта перешёл на весенне-летнее расписание. Оно будет актуально до 25 октября 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Полёты из Калининграда будут выполнять 12 авиакомпаний по 29 направлениям. В том числе — по трём международным: Минск, Шарм-эш-Шейх и Хургада. Аэропорт сообщил, что ежедневно в Москву будут выполнять до 28 рейсов, в Санкт-Петербург — до 15. В летние месяцы количество полётов может увеличиться.

Еженедельно можно будет улететь в Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару и др. Рейсы в Калугу и Кировск (Апатиты) продлятся до 11 мая. Кроме того, авиакомпанией «Nordwind» запланированы рейсы в Барнаул, Улан-Удэ, Махачкалу, Омск, Красноярск, Кемерово и Душанбе с пересадкой в Казани.