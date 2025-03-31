Генпрокуратура попросила приостановить запрет движения «Талибан» в России

Генеральная прокуратура Российской Федерации попросила приостановить запрет движения «Талибан*» в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Административное дело назначено к рассмотрению на 17 апреля. Заседание пройдёт в закрытом режиме. Оно запланировано на 14:00 по московскому времени.

«В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора РФ о приостановлении запрета деятельности движения „Талибан*“, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — приводит сообщение информагентство.

Движение «Талибан*» признано в России террористическим с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном.

* «Движение Талибан» — Организация включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.