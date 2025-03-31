Глава администрации Гвардейска: «От дома культуры остались только стены»

Капитальный ремонт гвардейского дома культуры находится на стадии отделочных работ. Об этом рассказал глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядчиком на сегодняшний день проведён колоссальный фронт работ. От дома культуры остались только стены. Подрядчиком заменено там всё, что можно: сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляция. Сейчас активная стадия отделочных работ, подрядчик отделывает кабинеты, кладёт плитку в санузлах. Подрядчика мы подгоняем, чтобы он ускорялся, потому что дом культуры мы ждём», — заявил Коломиец.

Он также отметил, что учреждение будет соответствовать самым современным требованиям, что сделает пребывание в нём комфортным как для сотрудников, так и для гостей.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, подрядчика для капремонта ДК в Гвардейске на ул. Красноармейской, 24 искали пять раз. В итоге контракт на сумму порядка 74 млн рублей заключили с ООО «Строительное управление „Арсенал СПБ“» в июле 2023 года. Указанный срок исполнения — до конца мая 2025-го.