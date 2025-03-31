На проект берегозащитных сооружений в Поваровке выделяют 70 млн рублей

ГБУ «Балтберегозащита» готовится к поиску подрядчика для выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе посёлка Поваровка Зеленоградского района». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 70 332 958 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле 2023 года бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о планах по созданию курорта на побережье посёлка Поваровка под Янтарным. По словам региональных властей, запуск проекта возможен в перспективе ближайших пяти лет.