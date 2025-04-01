Погода в Калининградской области 1 апреля

Днем во вторник, 1 апреля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер северо-западный, 4 м/c.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +9°С, ночью +6°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +17°С, ночью +1°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно. Температура утром +6°С, днём +10°С, вечером +7°С. Атмосферное давление — 769 мм рт.ст. Влажность — до 94%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днем в Калининграде ожидается до +10...+14°C, на побережье +5...+10°C, в центральной и восточной части региона до +14..+16°C (местами до +17...+18°C), переменная облачность, без существенных осадков, на побережье не исключена дымка. Ветер переменный с северо-западного на северо-восточный, умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление повысится с 758 до 766 мм.рт.ст.