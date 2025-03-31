Предприятию в Полесском районе запретили сброс сточных вод в мелиоративный канал

По иску природоохранной прокуратуры суд обязал предприятие на территории Полесского района прекратить сброс сточных вод в мелиоративный канал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки по факту загрязнения водного объекта в поселке Тургенево было установлено, что сыродельный завод производил сброс сточных вод в мелиоративный канал «в отсутствие разрешения на право пользования водным объектом и с превышением концентраций загрязняющих веществ».

По иску природоохранного прокурора суд обязал предприятие прекратить деятельность по сбросу сточных вод до получения решения на пользование водным объектом и обеспечения надлежащей очистки до установленных нормативов.