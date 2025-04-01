В Нестеровском округе провели диспансеризацию при помощи мобильных комплексов

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310 жителей Нестеровского округа смогли пройти диспансеризацию в трех передвижных мобильных комплексах. Как сообщает региональный минздрав, комплексы работали в округе в течение недели, охватили 51 населенный пункт.

«Комплекс исследований включал забор крови, осмотр акушерки, (фельдшера), терапевта, антропометрию и ЭКГ-исследования, маммографию, флюорографию и лечение зубов, — сообщили в минздраве. — По итогам каждого дня медицинские сотрудники давали жителям рекомендации по дальнейшим дообследованиям, лечению и мерам профилактики».

По словам главного врача Нестеровской центральной районной больницы Ольги Павловой, такой вид обследований очень актуален для отдаленных территорий области, позволяя оценить здоровье пациента и минимизировать время проведения самой диспансеризации.



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