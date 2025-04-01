Опрос: 10% калининградцев разыгрывают коллег 1 апреля

Только 10% жителей Калининграда разыгрывают своих коллег в Международный день смеха — 1 апреля. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом SuperJob.

Отмечается, что мужчины шутят чаще женщин , а сотрудники старше 35 лет — активнее, чем молодёжь (13% против 7%). При этом 14% калининградцев признавались, что хотя бы раз становились объектом розыгрышей.

Тех, кто пытался шутить над своим руководителем, — 8%. Мужчины на это идут на это чаще женщин. Над начальниками также могут подшутить молодёжь и те, чей доход составляет менее 50 тыс. рублей.

«Любопытно, что в 5% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей. Респонденты позитивно относятся к „милым, добрым шуткам“ со стороны коллег, таким, которые „поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива“», — говорится в отчёте.