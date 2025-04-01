Литва задержала дрон, который перевозили в поезде из Калининграда в Петербург

Литва задержала дрон, который перевозили в поезде из Калининграда в Петербург
Фото: таможня Литовской Республики
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Литовская таможня задержала дрон, который перевозили в поезде из Калининграда в Санкт-Петербург. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 23 марта. Отмечается, что квадрокоптер изъяли в Кибартае в ходе досмотра поезда. БПЛА DJI Matrice 350 RTK перевозили в почтовом отправлении. Согласно релизу, литовская таможня исследует код товара, а также его стоимость, назначение, параметры, места изготовления комплектующих и т. д.

Беспилотник отправила в поезде Калининград — Санкт-Петербург российская коммерческая компания, которая управляет дронами и «обслуживает государственные структуры». Отмечается, что многие из этих БПЛА включены в список военной техники и боеприпасов, утвержденный Европейским Союзом. Для их транзита через территорию Литвы таможне необходимо представить лицензию.

Ведомство пояснило, что эти документы выдаёт Министерство экономики и инноваций республики, однако после начала СВО в ЕС отказались оформлять эти лицензии для России и Беларуси. Как отметила таможня, тип задержанного беспилотника «активно применяется» в спецоперации.

«Поэтому, заподозрив перевозку военной техники без соответствующей лицензии и нарушение правил перевозки товаров, подпадающих под санкции ЕС, таможенники задержали груз», — говорится в сообщении таможни республики.

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