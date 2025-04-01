В Центральном парке запланирована вырубка семи аварийных деревьев

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В ближайшие дни в Центральном парке Калининграда пройдет вырубка аварийных деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал Дирекции ландшафтных парков.

«Уважаемые калининградцы, в ближайшие дни в Центральном парке культуры и отдыха будет немного шумновато: начинаются работы по удалению аварийных деревьев. <...>Взамен высадим молодые здоровые деревья. Пожалуйста, будьте осторожны во время прогулки по парку. Следите за детьми и домашними животными», — отмечается в сообщении.

Согласно порубочному билету, в планах администрации ЦПКиО спилить ослебленные 2 ясеня, 3 остролистных клена, бородавчатую березу, а также усыхающий чересчатый дуб. Действие порубочного билета завершится 6 мая.

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