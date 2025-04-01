Ремонт фасада водонапорной башни в Черняховске встал на паузу из-за «Россетей»

Запланированный на осень прошлого года ремонт фасада исторической водонапорной башни в центре Черняховска был перенесён на март, а потом и вовсе затормозился из-за второго собственника объекта — компании «Россети-Янтарь». О проблеме «Новому Калининграду» рассказал один из собственников башни, гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис» Алексей Павликов.

«Я обратился в Службу госохраны ОКН, потому что в марте хотел приступить к ремонту фасада башни, так как получил разрешение на эти работы. Но я не могу начать, потому что первый этаж, который весь раздолбанный, не нам принадлежит. Я даже леса не могу поставить», — сообщил Павликов.

Бизнесмен пояснил, что проект у него разработан на всю башню, и поэтому идеальным вариантом были бы совместные работы с «Россетями».

«Законно ли будет, если я начну ремонт на их стене? Вряд ли. Половину башни ремонтировать тоже будет некрасиво, — продолжил Павликов. — Поэтому в этом процессе должны поучаствовать и „Россети“. Сотрудники Службы три дня назад приехали и зафиксировали, в каком состоянии находится объект. Я так понимаю, сейчас они планируют обращаться ко второму собственнику, чтобы сдвинуть это дело с мёртвой точки».

Руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов пояснил «Новому Калининграду», что его сотрудники действительно выезжали в Черняховск на осмотр башни. По его словам, Служба готовит письмо в адрес второго собственника и надеется, что энергетики пойдут на встречу в плане приведения водонапорной башни в порядок. «Новый Калининград» также направил соответствующий запрос в «Россети-Янтарь». В компании пообещали ответить в ближайшее время.

Напомним, что смонтировать строительные леса инвестор планировал еще в сентябре 2024 года. Он же сообщал, что достигнуть договорённостей с «Россетями» по поводу выноса подстанции с первого этажа ему не удалось.

Тогда же в пресс-службе электросетевой организации рассказали, что к распределительному устройству в здании водонапорной башни подключено более десяти кабельных линий электропередачи 0,4 и 6 кВ.

«Их вынос за пределы здания предполагает затраты со стороны заявителя. Соглашение о компенсации затрат на вынос имущества не заключалось, заявок не поступало», — уточняли в «Россетях». При этом в пресс-службе не стали уточнять стоимость работ по выносу подстанции с первого этажа башни.