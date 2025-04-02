«Россети Янтарь»: работы на башне в Черняховске требуют особых мер безопасности

Ремонт фасада исторической водонапорной башни в Черняховске, являющейся одним из символов города, может быть отложен из-за согласования с энергетиками. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе компании «Россети-Янтарь», фасадные работы потребуют прямого контакта инвесторов, занимающих верхние этажи башни, с собственниками первого этажа.

«На первом этаже водонапорной башни на улице Юрия Гагарина в Черняховске располагается действующий электросетевой объект — трансформаторная подстанция, — напомнили в пресс-службе. — Она обеспечивает электроснабжение части жителей центрального района города. Работы на фасадах действующих энергоустановок требуют особых мер безопасности и должны быть организованы в соответствии с требованиями законодательства. Для установки строительных лесов инициатору работ необходимо обратиться в „Россети Янтарь“ для согласования безопасного выполнения работ. На данный момент таких обращений в электросетевую организацию не поступало».

Напомним, что ремонт фасада изначально был запланирован инвесторами (предпринимателями Игорем Билоусом и Алексеем Павликовым) на осень 2024 года, после чего был перенесён на март 2025 года. При этом приступить к работам они так и не смогли. В конце марта на объект выехали представители Службы госохраны объектов культурного наследия, которые пообещали помочь в согласовании работ.