В Калининградской области стартовал региональный благотворительный марафон

Все новости по теме: Благотворительность

В Калининградской области 1 апреля стартовал первый региональный благотворительный марафон «Вместе сможем». Его организаторами выступают 11 муниципалитетов и фонд «Берег надежды», сообщили в фонде.

«Цель нашего марафона — помочь нуждающимся в помощи больным детям из самых разных городов и районов нашей области, — рассказала исполнительный директор фонда Елена Радзывилюк. — К нам присоединились 11 муниципальных образований — Краснознаменск, Багратионовск, Светлый, Гурьевск, Пионерский, Нестеров, Неман, Зеленоградск, Черняховск, Балтийск, Гвардейск».

По её словам, в рамках марафона с 1 апреля по 30 сентября будут проводиться акции, благотворительные мероприятия, концерты и спортивные матчи, направленные на сбор средств. Нуждающиеся в помощи дети из муниципалитетов смогут пройти необходимое лечение, получить лекарства, лечебное питание, медоборудование и т. п.

Семьи, проживающие в участвующих в марафоне муниципалитетах, могут оставить заявку на получение поддержки до 30 апреля. Подробная информация указана на сайте фонда.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter