В Калининградской области стартовал региональный благотворительный марафон

В Калининградской области 1 апреля стартовал первый региональный благотворительный марафон «Вместе сможем». Его организаторами выступают 11 муниципалитетов и фонд «Берег надежды», сообщили в фонде.

«Цель нашего марафона — помочь нуждающимся в помощи больным детям из самых разных городов и районов нашей области, — рассказала исполнительный директор фонда Елена Радзывилюк. — К нам присоединились 11 муниципальных образований — Краснознаменск, Багратионовск, Светлый, Гурьевск, Пионерский, Нестеров, Неман, Зеленоградск, Черняховск, Балтийск, Гвардейск».

По её словам, в рамках марафона с 1 апреля по 30 сентября будут проводиться акции, благотворительные мероприятия, концерты и спортивные матчи, направленные на сбор средств. Нуждающиеся в помощи дети из муниципалитетов смогут пройти необходимое лечение, получить лекарства, лечебное питание, медоборудование и т. п.

Семьи, проживающие в участвующих в марафоне муниципалитетах, могут оставить заявку на получение поддержки до 30 апреля. Подробная информация указана на сайте фонда.