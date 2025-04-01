В Балтийске оценили готовность трех строящихся газовых котельных

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Готовность трех строящихся модульных газовых котельных на ул. Д. Донского, А.Серебровской и ул. Сенявина составляет 80%. Об этом сообщает телеграм-канал Балтийского городского округа.

«Котельная на ул. Д. Донского будет сдана последней. Сейчас там продолжаются работы по устройству ограждающих конструкций здания, внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, тепловой камеры, дымовых труб, ограждения территории котельной. Планируем завершить работы в конце сентября текущего года. На остальных двух объектах подрядчик заканчивает монтаж ёмкостей сбора проливов топлива, монтирует опоры дымовых труб, благоустраивает территорию, обвязывает оборудование. Планируем завершение работ на данных котельных до конца июля текущего года», — уточняется в сообщении.

Подача газа конечным потребителям планируется в 2025 году до начала отопительного периода 2025/2026. Властям городского округа поручено просчитать сметы на закупку резервного топлива и капитальный ремонт существующих тепловых сетей.

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