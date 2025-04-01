Горвласти решили провести опрос по поводу схемы движения троллейбуса № 2 (схема)

Городские власти решили провести опрос жителей по поводу схемы движения троллейбуса № 2. Об этом администрация Калининграда заявила в своём телеграм-канале.

Для движения «двойки» разработали три маршрута. Так, мэрия предлагает пустить троллейбус от Дворца спорта «Янтарный» до онкоцентра по Советскому проспекту, по улицам Комсомольской и Леонова (в зависимости от направления движения), а также снова по Комсомольской/Леонова, но с заездом на улицу Красную при движении в центр.

«Результаты опроса повлияют на принятие окончательного решения. Для голосования нужно пройти по ссылке», — говорится в сообщении администрации города.

Схемы: телеграм-канал администрации Калининграда