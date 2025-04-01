Горвласти решили провести опрос по поводу схемы движения троллейбуса № 2 (схема)

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Городские власти решили провести опрос жителей по поводу схемы движения троллейбуса № 2. Об этом администрация Калининграда заявила в своём телеграм-канале.

Для движения «двойки» разработали три маршрута. Так, мэрия предлагает пустить троллейбус от Дворца спорта «Янтарный» до онкоцентра по Советскому проспекту, по улицам Комсомольской и Леонова (в зависимости от направления движения), а также снова по Комсомольской/Леонова, но с заездом на улицу Красную при движении в центр.

«Результаты опроса повлияют на принятие окончательного решения. Для голосования нужно пройти по ссылке», — говорится в сообщении администрации города.

Схемы: телеграм-канал администрации Калининграда

Напомним, что в Калининграде на два месяца ликвидируются два маршрута общественного транспорта, чтобы изучить реальный пассажиропоток. Автобус № 33 и маршрутка № 75 не будут ходить с 1 апреля до 31 мая. Вместо них по новому маршруту будет ходить троллейбус № 2.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter