В Калининграде перенесли городской субботник из-за прогноза погоды

В Калининграде перенесли городской субботник из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.

Власти отметили, что в ближайшие выходные в регионе возможен снег, который придётся оперативно убирать коммунальным службам. При этом такие осадки, по словам администрации, могут сделать расчистку территории города неэффективной. Мэрия приняла решение перенести субботник на 25 апреля.

«Если для этого потребуется вывезти собранный мусор, то МБУ „Чистота“ готово оказать такую услугу всем желающим безвозмездно. Для этого нужно оставить заявку диспетчеру учреждения — 93-00-05. По состоянию на сегодня готовность принять участие в месячнике благоустройства выражали 326 калининградских дворов», — говорится в сообщении властей.

Общегородской субботник власти Калининграда анонсировали в середине марта. Изначально планировалось провести его 5 апреля.