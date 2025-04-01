На линии Усть-Луга — Балтийск за месяц перевезли более 2,5 тыс. вагонов

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На морской линии Усть-Луга — Балтийск за месяц перевезли более 2,5 тыс. вагонов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Морской Калининград».

Данные приведены за март 2025 года. Отмечается, что за этот период перевезли «свыше 2500 вагонов». Это количество стало рекордом месячного объёма перевозок вагонов за всю историю железнодорожно-паромного сообщения с Калининградом.

«За три месяца текущего года перевезено на 23% больше вагонов, чем за аналогичный период 2024 года, и на 12 % больше единиц накатной техники», — говорится в сообщении.

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