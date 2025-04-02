Погода в Калининградской области 2 апреля

В среду, 2 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +14°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с с порывами до 10 м/с, направление — север. Атмосферное давление выше нормы — 771 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 4,5°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +9°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +5°С. До +16°С синоптики обещают в дневные часы на востоке региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,8°С, днём потеплеет до +13,3°С, вечером похолодает до +9,2°С. Влажность — до 77%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +12...+17°С. Видимость 3–7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду «будет солнечно по всей области, но по-прежнему прохладнее на побережье (+7...+10°С), очень тепло на востоке (+15...+17°С) и вполне комфортно в Калининграде (+11...+14°С)».