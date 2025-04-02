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В Лос-Анджелесе умер актёр Вэл Килмер, сыгравший в картине «Бэтмен навсегда». Причиной смерти стала пневмония, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

О смерти актёра сообщила его дочь Мерседес. Ему было 65 лет.

Карьера Килмера началась в 80-х в театре, затем он стал сниматься в кино. Большую известность он получил в 1990-х, в том числе благодаря ролям в «Бэтмен навсегда», байопике «Дорз» (The Doors) Оливера Стоуна, «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» (Tombstone), «Топ Ган» (Top Gun).

В последние годы он боролся с раком горла, сообщалось, что болезнь удалось победить, но актёр полностью потерял голос. Несмотря на это, в 2021 году вышел документальный фильм «Вэл» о его жизни, где за Килмера говорил его сын, а в 2022 году Килмер вернулся на большой экран с ролью в фильме «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick).