На территории Янтарного комбината восстановили историческую химлабораторию (фото)

Янтарный комбинат завершил реконструкцию исторического архитектурного ансамбля предприятия. За 11 лет было восстановлено 40 зданий, из которых восемь — объекты довоенной постройки. Последним воссозданным стало бывшее здание химлаборатории. Как сообщает пресс-служба предприятия, после ремонта в нем разместился медпункт комбината.

Трехэтажное здание площадью 700 квадратных метров было построено на территории Кенигсбергской мануфактуры в начале прошлого века. До 1961 года в нем располагалась химическая лаборатория. Затем первый и второй этажи занимали библиотека и медпункт, а на мансарде работали специалисты конструкторского отдела. В постсоветское время здание опустело. В 2013 году его законсервировали.

Реконструкция последнего из довоенных объектов завершилась в начале апреля 2025 года. В здании разместили медицинский пункт комбината, в котором предусмотрены кабинеты профильных специалистов, процедурные кабинеты, зал ЛФК, комната релаксации, кабинет физиопроцедур и массажный кабинет, а также специальный пункт для проведения медицинского освидетельствования и предрейсового осмотра.

Предприятие также напомнило, что одним из первых зданий Янтарный комбинат восстановил самое большое историческое здание бывшего инструментального цеха общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. В 2017 году, после завершения первой очереди реконструкции, в нем разместилось выставочное пространство «Янтарная палата» и конференц-зал. В 2021 и 2022 годах новую жизнь обрели здание склада спецодежды и вторая часть бывшего инструментального цеха — там созданы 50 офисных рабочих мест. В 2023 году свои двери после ремонта открыли «Художественная галерея» и «Дом янтарной моды». В 2024-м были введены в строй офисное здание для нескольких служб комбината и производственное здание бывшего пресс-цеха, в котором сегодня работают сотрудники отдела капитального строительства и ремонта.